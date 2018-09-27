Karaman'da çilek tarla günü düzenlendi

KARAMAN (AA) - Karaman'da Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi kapsamında merkez ilçeye bağlı Başkışla köyünde çilek tarla günü yapıldı.Programda, Vali Yardımcısı Hacı İbrahim Türkoğlu, Karaman Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Özçalık, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Karaman İl Koordinatörü Özgür Öztürk, Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) temsilcileri, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) temsilcileri, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü şube müdürleri çilek tarlasında inceleme yaptı.Özçalık, gazetecilere yaptığı açıklamada, Karaman'a geldiğinden bu yana tarımsal alanda Karaman'daki potansiyeli ortaya çıkarmak adına güzel işler yapmaya gayret ettiklerini söyledi.Karaman'daki özellikle coğrafi yapının getirdiği avantajları ortaya çıkarmak için farklı alternatif ürünler üretmeye gayret ettiklerini ifade eden Özçalık, şunları kaydetti:"Özellikle Göksu Taşeli Havzamızdaki arazi şartlarının suni yetersizliğini, yapının getirdiği olumsuz şartları en aza indirecek ve bu şartlarda en yüksek verimi ve karı elde edecek şekilde üretim denemeleri yapıyoruz. Alternatif ürün olarak değerlendirdiğimiz ürünlerden bir tanesi de çilek yetiştiriciliği. İlimizde Göksu Taşeli Kalkınma Programı kapsamında hem ilimizde, hem de ilçelerimizde 9 örnek bahçe tesis ettik.Buranın daha ilk senesi. İlk sene olmasına rağmen çok güzel bir gelişme sağlandı. Çiftçilerimizin birim alandan çok ürün kaldıracağı, çok para kazanabileceği ürünleri ilimizde yetiştirmeye gayret ediyoruz. Özellikle buraların seçilmesinde temel neden pazarcı sistemine yakın olan insanımızı buna alıştırmak. Bir de buranın rakımı yüksek olduğu için sahil şeritlerinde ürünlerin bittiği anda burada çıkacak yeni ürünün pazarlaması anlamında yüksek fiyattan sağlamak amaçlanıyor. Güzel bir başlangıç yaptık. Proje kapsamında bu örnekten sonra önümüzdeki yıllarda onlarca, yüzlerce bahçeler kurulacak."Tarla sahibi Hasan Hüseyin Önal da yetkililerin teklifiyle değişiklik olsun diyerek yetiştiriciliğe başladıklarını ve memnun olduklarını belirtti.