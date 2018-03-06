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Karaman'da çevre çalıştayı

KARAMAN (AA) - Karaman Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 1. Çevre Çalıştayı başladı. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) binasında gerçekleşen çalıştay, slayt gösterisi ve Çevre ve Şehircilik...

06 Mart 2018 Salı 17:36
Karaman'da çevre çalıştayı
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KARAMAN (AA) - Karaman Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 1. Çevre Çalıştayı başladı.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) binasında gerçekleşen çalıştay, slayt gösterisi ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Türkmen Hacıhaliloğlu’nun yaptığı sunum ile başladı.

Sunumların ardından konuşan Karaman Valisi Fahri Meral, çevrenin korunması öncelikli amaçları olduğunu söyledi.

Çalıştayda, Karaman'daki katı atık ünitelerinin mevcut durumu, ünitelerin kapasitesi, teknolojik durumlarıyla ile çevre ekonomi ilişkisiyle bu ünitelerin katkısı istişare edileceğini ifade eden Meral, şunları aktardı;

"Bir tarafta atıkların kontrol altına alınması diğer taraftan yeniden ekonomiye kazandırılması istihdam ve ekonomiyi doğrudan etkilemektedir. Sanayi tesisleri, firmalar Çevre ve Şehircilik bakanlığımızla ortaklaşa sürekli kontrol edilerek yeni stratejiler belirlenmektedir. Sağlıklı stratejilerin sağlıklı veriler ile oluşturulması mümkündür.

Bu nedenle mevcut teknolojilerin ilimizdeki atık yönetim ünitelerine entegrasyonu, gerekirse rehabilitasyonu atığın ekonomiye katkısını arttırdığı gibi çevre kirletilmeden birbirini takip eden atık zincirleri ile süreklilik oluşturulması mümkündür. Katı atıkların depolanmasında ilimiz belli bir noktaya gelmiştir. Ancak asıl olan bunların depolanması değil, bunların tekrar ekonomiye dönüştürülmesidir. Çalıştay ile İlimizin çevre ile ilgili olan fotoğrafını çekmek istiyoruz."

4 gün sürecek olan Çalıştay'ın açılış töreni toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Çalıştay'a, Karaman Valisi Fahri Meral, Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, DSİ Konya Bölge Müdürü Birol Çınar, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, daire müdürleri, ilçe ve belde belediye başkanları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Anahtar Kelimeler:
1.Çevre ÇalıştayıKaraman
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