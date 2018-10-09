Karaman'da camiden hırsızlık iddiası

KARAMAN (AA) - Karaman'da camilerden halı çaldığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Akçaşehir beldesindeki Fatih Camisi imamı Murat İleri, caminin içinde 2 kişinin dikkatlice halıları incelediğini gördü. Şahıslardan şüphelenen İleri, Jandarma ekiplerini aradı.
Beldeye gelen ekipler, Malatya nüfusuna kayıtlı M.K. (62) ile Aksaray nüfusuna kayıtlı V.T'yi (44) yakaladı.
Şüpheliler, ifadelerinde 19 Eylül tarihinde yine beldede bulunan Merkez Camisi'nden halı hırsızlığı yaptıklarını itiraf etti.
Jandarmadaki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.