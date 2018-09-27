Karaman'da çakmak gazı tüpü patladı: 2 çocuk yaralı

KARAMAN (AA) - Karaman'da, çakmak gazı tüpünün patlaması sonucu 2 çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gazidükkan Mahallesi Şehit Caddesi'ndeki bir apartmanın garajında park halinde bulunan otomobildeki Y.M. (14) ve A.C.Ö'nün (15) elindeki çakmak gazı tüpü henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

Patlama sonucu 2 çocuk yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı olayın ardından inceleme yapan polis ekibi, otomobilde ve dışında 4 adet çakmak gazı tüpü ile bir paket sigara buldu.

Tedavi altına alınan çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.