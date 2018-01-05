Karaman'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

KARAMAN (AA) - Karaman’da meydana gelen bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. İddiaya göre, Ahi Osman Mahallesi Kemal Kaynaş Caddesi üzerinde kimliği belirsiz kişiler ile Sezgin Tatarlı (18) ve İdris Nebi Uysal (26) arasında tartışma yaşandı.Tartışma...