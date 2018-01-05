Karaman'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

KARAMAN (AA) - Karaman’da meydana gelen bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
İddiaya göre, Ahi Osman Mahallesi Kemal Kaynaş Caddesi üzerinde kimliği belirsiz kişiler ile Sezgin Tatarlı (18) ve İdris Nebi Uysal (26) arasında tartışma yaşandı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kimliği belirsiz kişiler yanlarında bıçaklarla Tatarlı ve Uysal’ı vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralayarak olay yerinden kaçtı.
Çağrılan ambulans ile Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
Polis olaya karışan kişileri yakalamak için güvenlik kameralarını inceledi. Güvenlik kamera kayıtlarında zanlıların olayı gerçekleştirdikten sonra kaçtığı görüldü.
Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.