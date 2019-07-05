Karaman'da balkondan düşen kişi öldü

KARAMAN (AA) - Karaman'da ikinci kattaki evin balkonundan düşen kişi yaşamını yitirdi.
Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan Bozkurt, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Bozkurt'un cesedi otopsi için hastanenin morguna konuldu.
KARAMAN (AA) - Karaman'da ikinci kattaki evin balkonundan düşen kişi yaşamını yitirdi.Alınan bilgiye göre, Külhan Mahallesi 17. Sokak'taki 3 katlı evin ikinci katında oturan Bilal Bozkurt (71), balkondan beton zemine düştü.Karaman Devlet...
KARAMAN (AA) - Karaman'da ikinci kattaki evin balkonundan düşen kişi yaşamını yitirdi.
Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan Bozkurt, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Bozkurt'un cesedi otopsi için hastanenin morguna konuldu.