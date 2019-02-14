Karaman'da Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplandı

KARAMAN (AA) - Karaman'da Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Fahri Meral başkanlığında yapıldı.



Meral, Tarımsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Toplantı Salonu'nda yaptığı konuşmada, toplumu ve özellikle genç nüfusu olumsuz etkileyen bağımlılıkla mücadele konusunda Karaman'da yürütülen çalışmaların büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi.

Bu amaç doğrultusunda işbirliği ve koordinasyonun artırılmasına yönelik yapılacak çalışmaların bağımlılıkla mücadele sahasında önemli katkılar sağlayacağını aktaran Meral, uyuşturucu ile mücadelede koordinasyon kurullarının önemli bir işlevi olduğunu ifade etti.



Ülkede ve dünya ülkelerinin önemli bir sorunu olan uyuşturucunun terörü beslediğini dile getiren Meral, uyuşturucunun bölücü terör örgütlerinin en önemli gelir kaynaklarından birisi olduğuna vurgu yaptı.

Toplantıya vali yardımcısı, ilçe kaymakamları, kentteki kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri katıldı.