Karaman'da asfalt çalışmaları

KARAMAN (AA) - Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, kentte asfalt ve yol bakım çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Kalaycı, yaptığı yazılı açıklamada, Şehri güzelleştirmek ve vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için çalıştıklarını belirtti.

Vatandaşlardan gelen talepler ve mahallelerin ihtiyaçları doğrultusunda hizmet vermeye devam ettiklerini ifade eden Kalaycı, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede her mahallemizin alt yapı ve üst yapı sorunlarını ele alarak bir çalışma planı hazırladık. Bu planlamayla birlikte ilgili müdürlüklerimiz şehrin dört bir tarafında çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri ekiplerimizi de eksik kalan ve yeni açtığımız yolların asfalt ve kaldırımlarını sorunsuz hale getirmek üzere görevlendirdik. Şehrimizi daha da güzelleştirmek ve vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak adına çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz."