Karaman'da asayiş uygulaması

KARAMAN (AA) - Karaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonda yakalanan 12 kişiden 10’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, malvarlığına karşı işlenen suçlardan aranan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda 2 aydan 5 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Hakim karşısına çıkan şahıslardan 10'u tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.