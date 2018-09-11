Karaman'da asayiş uygulaması

KARAMAN (AA) - Karaman'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kentet yapılan asayiş uygulamalarında çok sayıda ruhsatsız silahla birlikte bıçak da ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz hafta içerisinde il genelinde asayiş uygulaması yaptı.

Yapılan uygulamada, ruhsatsız 5 tabanca ile birlikte 11 pompalı tüfek ve 14 bıçak ele geçirilirken, 12 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 7'si tutuklandı.