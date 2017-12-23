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Karaman’da ana arter borusu patladı, evleri su bastı

KARAMAN (AA) - Karaman’da su şebekesinin ana arter borusunun patlaması sonucu bazı evleri su bastı. Tabduk Emre Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı üzerinde su şebekesi ana arter borusu patladı. Yollar göle dönerken, bazı evleri su bastı. Sular,...

23 Aralık 2017 Cumartesi 16:23
Karaman’da ana arter borusu patladı, evleri su bastı
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KARAMAN (AA) - Karaman’da su şebekesinin ana arter borusunun patlaması sonucu bazı evleri su bastı.

Tabduk Emre Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı üzerinde su şebekesi ana arter borusu patladı. Yollar göle dönerken, bazı evleri su bastı. Sular, ev sahiplerine ve araç sürücülerine zor anlar yaşattı.

Karaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, su borusunu onarmak için çalışma başlattı.

Ekipler, vidanjör yardımıyla da su basan evlere müdahale etti.

Bazı binaların bahçesinde çukurlar oluşurken, ekipler ana arter borusu onarımına devam ediyor.

Anahtar Kelimeler:
Karaman
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