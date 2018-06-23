Karaman'da AK Parti teşkilatı yürüyüş düzenledi

KARAMAN (AA) - AK Parti Karaman il teşkilatı kentte "Vakit Türkiye Vakti, Vakit Karaman Vakti" yürüyüşü düzenledi.

Parti binası önünde başlayan yürüyüş, İsmet Paşa Caddesi'nde devam etti. Partililer, ellerindeki Türk bayrakları ve AK Parti bayrakları ile "Durmak Yok Yola Devam", "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları atarak, yürüdüler.

Yürüyüş, Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda sona erdi. Burada partililere hitap eden AK Parti İl Başkanı Mehmet Er, partililere mücadelelerinden dolayı teşekkür etti.

16 yıldır tüm seçimlerden zafer ile ayrıldıklarını ve 24 Haziran 2018 seçimlerinde AK Parti tarihinin en büyük zaferlerinden birini kazanacağını söyleyen Er, "Kurulduğu andan itibaren milletin gönlünde taht kuran bu dava, ümmetin, dünya mazlumlarının, büyük Türkiye idealine sahip bu aziz milletin, en büyük umudu olmuş ve bu millet için büyük hizmetler yapmış, büyük bir teşkilattır." dedi.

Yürüyüşe katılan Büyük Birlik Partisi (BBP) Karaman İl Başkanı Ömer Çolak'ta, bugüne kadar olduğu gibi yine hep birlikte olacaklarını ve ezici bir çoğunlukla Türkiye'de sancağı dünyanın en tepesine dikeceklerine inandıklarını ifade etti.