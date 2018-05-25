Karaman'da AK Parti milletvekili aday tanıtım toplantısı

KARAMAN (AA) - AK Parti Karaman milletvekili adayları, düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna tanıtıldı.

İl binası toplantı salonundaki programda konuşan AK Parti Karaman İl Başkanı Mehmet Er, önümüzdeki seçimlerin önemine dikkat çekti.

Bu seçimde birlik ve beraberlik içinde en iyi sonucu alabilmek için çalışacaklarını ifade eder Er, " Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde çalışma arkadaşlarım ve tüm teşkilat mensuplarının yanı sıra bu davaya gönül vermiş herkes elini taşın altına koyarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hedefimiz üç milletvekilliğini de almak." dedi.

Daha sonra sırasıyla söz alan milletvekili adayları Recep Şeker, Selman Oğuzhan Eser ve Hüseyin Mutlu kendilerini tanıttı.



