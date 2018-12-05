Karaman'da 5. kattan düşen kişi yaralandı

KARAMAN (AA) - Karaman'da apartmanın 5. katından düşen kişi ağır yaralandı. Alınan bilgiye göre, Urgan Mahallesi 4. TOKİ mevkisinde 7 katlı binanın 5. katında ikamet eden Mustafa Akbaş, henüz sebebi bilinmeyen nedenle pencereden apartmanın...