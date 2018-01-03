Karaman'da 2 otomobil çarpıştı: 5 yaralı

KARAMAN (AA) - Karaman'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Ali Gökçe idaresindeki 70 FS 166 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi 2. Organize yolunda, Azim Özyer'in kullandığı 70 AJ 804 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü Özyer, aynı araçtaki Muhsin Abat, Recep Yavuz ve Bekir Sevsu ile diğer otomobildeki Seval İnci Gökçe (4) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Azim Özyer idaresindeki otomobilde bulunanların Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çalıştıkları öğrenildi.