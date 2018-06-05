Karaman'a İbrala'dan su verilmeye başlanacak

KARAMAN (AA) - Karaman'ın su ihtiyacını karşılamak üzere belediye ve Devlet Su İşleri (DSİ) iş birliğiyle yürütülen İbrala Barajı İçme Suyu Projesi'nde çalışmaların tamamlandığı, 11 Haziran'dan itibaren şehre barajdan su verilmeye başlanacağı bildirildi.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan ve DSİ Konya Bölge Müdürü Birol Çınar, İbrala Barajı İçme Suyu Projesi'nde yapımı tamamlanan terfi merkezinde incelemelerde bulundu.

Çalışkan, incelemeleri sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, İbrala Barajı İçe Suyu Projesi'nin uzun yıllar Karaman'ın içme suyu ihtiyacını karşılayacağını söyledi.

Karaman için son derece önemli bir projenin daha hayata geçirildiğini dile getiren Çalışkan, şunları kaydetti:

"İbrala Barajı İçme Suyu Projesi'nde çalışmalar tamamlanmış vaziyette. Allah izin verirse 11 Haziran'da içme suyu terfi merkezinden şehir içi şebekeye su verilmeye başlanacak. Terfi merkezinden çıkan içme suyu yaklaşık 27 kilometre mesafesi bulunan hattı takip ederek şehre ulaşacak. İnşallah Ramazan Bayramı'nda Karaman'daki tüm musluklardan daha kaliteli ve daha sağlıklı tatlı su akacak. Projenin hayata geçirilmesinde bizlere destek olan başta Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız olmak üzere, bakanlarımıza, milletvekillerimize ve emeği geçen herkese gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Tüm hemşehrilerimize hayırlı ve uğurlu olsun."