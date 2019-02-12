Karaman Valisi Meral'in köy ziyaretleri

KARAMAN (AA) - Karaman Valisi Fahri Meral, merkeze bağlı Kurtderesi köyünü ziyaret etti.
Vali Meral, ziyarette, köy muhtarı Mevlüt Aygün'den köyün genel durumu hakkında bilgi aldıktan sonra vatandaşların isteklerini dinledi.
Meral, köy ziyaretinin ardından bölgede bulunan Deliçay Barajı'nda incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgiler aldı.
Vali Meral'in ziyareti sırasında, İl Genel Meclis Başkanı Adem Kapar, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Ali Yener Terlemez, Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Özçalık da hazır bulundu.