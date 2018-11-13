Karaman Valisi Meral'den ziyaretler

KARAMAN (AA) - Karaman Valisi Fahri Meral, Eğitim-Bir-Sen Karaman Şubesi ve İlim Yayma Cemiyeti Karaman Şubesine ziyarette bulundu.



Ziyarette Vali Meral, yeniden şube başkanlığına seçilen Yunus Özdemir'e hayırlı olsun temennisinde bulunarak, görevinde başarılar diledi.



Yeni yönetim kurulu üyeleriyle sohbet eden Meral, şube başkanlığı çalışmaları hakkında bilgi aldı.



Vali Meral daha sonra İlim Yayma Cemiyeti Karaman Şubesi'ne ziyarette bulundu.





