Karaman Valisi Meral bayramı kutladı

KARAMAN (AA) - Karaman Valisi Fahri Meral, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Meral mesajında, Ramazan Bayramı'na kavuşmanın mutluluğu ve sevincini yaşadıklarını ifade etti.

Bayramların, karşılıklı sevgi, saygı, hoşgörünün kuvvetlendiği, dargınlıkların unutulduğu, toplumsal barışın, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının arttığı günler olduğunu dile getiren Meral, şunları kaydetti:

"Bayram günlerinin sevincini ailemizle akrabalarımızla dostlarımızla engelli, muhtaç ve kimsesiz vatandaşlarımızla yaşlılarımızla şehit aileleri ve gazilerimizle birlikte yaşamak, milletçe kaynaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerini oluşturacaktır. Vatandaşlarımızın ve özellikle sürücülerimizin trafik kurallarına her zamankinden daha fazla riayet etmelerini, aşırı hız, yakın takip gibi trafik kuralı ihlallerinden kaçınmalarını, uykusuz, yorgun araç kullanmamalarını, her bir trafik kuralının en az bir hayat kadar değerli olduğunun bilinci içerisinde sevdikleriyle kazasız, sağlıklı ve iyi bayramlar geçirmelerini temenni ediyorum.

Bu duygularla ilimizde görev yapan bütün kamu görevlileri ve aileleriyle Karamanlı hemşehrilerimin Ramazan Bayramı'nı kutluyor, sevgi ve kardeşlik duygularının coşkuya dönüştüğü bu mübarek günlerin ülkemize ve tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini diliyorum."