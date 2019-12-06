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Karaman Valisi Fahri Meral AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

KARAMAN (AA) - Karaman Valisi Fahri Meral, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı. AA muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Vali Meral, haber, yaşam ve spor kategorisinde...

Genel 06.12.2019, 12:19
Karaman Valisi Fahri Meral AA'nın
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KARAMAN (AA) - Karaman Valisi Fahri Meral, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Vali Meral, haber, yaşam ve spor kategorisinde 3 fotoğraf için oy kullandı.

Vali Meral, haber kategorisinde Muhammed Said tarafından çekilen "Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar", yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız tarafından çekilen "Beyaz yürüyüş", spor kategorisinde ise Erhan Elaldı'nın çektiği "Beytullah'ın azmi" başlıklı fotoğraflara oy verdi.

AA'nın oylamaya sunduğu fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu ifade eden Meral, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansımızın her yıl geleneksel olarak yaptığı fotoğraf yarışmasında biz de oyumuzu kullandık. Haber, yaşam ve spor olmak üzere 3 kategoride fotoğrafları değerlendirdik. Özellikle eser sahiplerine, Anadolu Ajansı çalışanlarına teşekkür ediyoruz. İnşallah başarılı bir organizasyon gerçekleşir. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz."

#AA #Fahri Meral #Karaman #yılın fotoğrafları
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