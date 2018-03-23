Karaman Ticaret Borsası seçimine doğru

KARAMAN (AA) - Karaman Ticaret Borsası Başkan adayı Ekrem Çavaş, basınla bir araya geldi.

Bir otelin salonunda basınla bir araya gelen Çavaş, 7 Nisan Cumartesi günü Karaman Ticaret Borsası'nın seçiminin yapılacağını hatırlattı.

"Borsada değişim zamanı" sloganı ile aday olduklarını ifade eden Çavaş, "Uzun zamandır üzerinde çalıştığımız projelerimizi şekillendirdik. Bizler üyelerimizin, üreticilerimizin ve dolayısıyla Karaman Ticaret Borsasının sıkıntılarını çok iyi biliyoruz. Gerek Karaman'ımızın gerekse üyelerimizin sorunlarını değerli üyelerimiz ve borsa yönetimimizle el ele vererek çözüme ulaştıracağız." diye konuştu.

En önemli ilkelerinin verdikleri sözleri mutlaka ama mutlaka hayata geçirmek olduğunun altını çizen Çavaş, şunları kaydetti:

"Yapamayacağımız hiçbir şeyin sözünü vermiyoruz. Yol arkadaşlarımla her kesimle barışık ve işbirliği içerisinde Karaman’ımızda neler yapabileceğimizi en kısa sürede herkes görecek. Hizmetten başka bir düşüncesi olmayan ben ve ekip arkadaşlarım, Karaman Ticaret Borsasını arzu edilen yere taşıyacağız. Yapacaklarımızı burada tek tek saymayacağım. Projelerimiz hazır ve gerekli makamlarla istişarelerimizi yaptık. Görev verildiği takdirde vakit kaybetmeden Karaman Ticaret Borsasını bulunması gereken yere en kısa sürede taşıyacağız. Kendim ve ekip arkadaşlarım adına aday olan diğer gruba başarılar diliyorum."