Karaman Ticaret Borsası iftar yemeği verdi

KARAMAN (AA) - Karaman Ticaret Borsası üyeleri düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi.



Borsa Başkanı Ekrem Çavaş, bir otelde düzenlenen iftar yemeğinde, ramazan ayında sabrın, cömertliğin ve paylaşımın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha idrak ettiklerini söyledi.



Ramazan ayının toplumsal dayanışma, paylaşma, kardeşlik ve sevgi bağlarının arttığı bir ay olduğunu ifade eden Çavaş, şunları kaydetti:



"Maddi ve manevi güzelliğin yaşandığı Ramazan ayı daima insanlığı aydınlatan rehberliği ile insanlığa doğru yola götüren getirdiği erdem ve ahlak ilkeleri ile her zaman taze kalan kutsal kitabımızın indirildiği bir aydır. Bu duygu ve düşüncelerimle ramazan ayınızı, Ramazan Bayramınızı şimdiden kutluyorum."

İftar yemeğine Karaman Valisi Fahri Meral, daire müdürleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ile borsa üyeleri katıldı.





