Karaman Sosyal Bilimler Lisesi'nden İngilizce Festivali

KARAMAN (AA) - Karaman Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi tarafından Etkinlik Tabanlı İngilizce Festivali düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Kurt, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi SKS Çalıştay Salonunda gerçekleştirilen programda, teknolojiyle birlikte gençlerin dünya ile entegre olmayı sağlayacak iletişim yollarının da çok hızlı geliştiğini söyledi.

Günümüzde artık yabancı dil bilmenin bir ayrıcalık değil gereklilik olduğunu belirten Kurt, böyle bir etkinliğin Karaman’da gerçekleştirilmesinin çok önemli olduğunu, gelecek yıllarda da etkinliğin büyüyerek sürmesini istediğini kaydetti.

Etkinlik Tabanlı İngilizce Festivali kahoot, tarsia, kamishibai, simon says gibi uluslararası eğitim araçları ile gerçekleştirilen etkinliklerle devam etti. Program, katılımcı öğretmen ve öğrencilere belge verilmesi ile sona erdi.

