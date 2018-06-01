Karaman Şehir Stadyumu inşaatı gelecek yıl bitecek

KARAMAN (AA) - Karaman Belediyesi ile Gençlik Spor Bakanlığının ortaklaşa yürüttüğü bir projeyle Kırbağı mevkisine yapılan 15 Bin Kişilik Şehir Stadyumunun 2019 yılında hizmete açılması planlanıyor.

Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, stadyum inşaatında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Çalışkan gazetecilere yaptığı açıklamada stadyum inşaatında çalışmaların büyük bir hızla devam ettiğini ve tribünlerin artık şekillenmeye başladığını söyledi.

İnşaatın büyük bir hızla ilerlediğini ifade eden çalışkan, şunları kaydetti:

"Karaman'ımız için son derece önemli olan büyük bir proje daha hızla yükseliyor. Yeni şehir stadyumu inşallah 2019 yılı içerisinde hizmete girmiş olacak. Şehrimiz 15 bin kişilik son derece modern, fonksiyonel ve uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapabilecek UEFA standartlarında bir stadyuma kavuşuyor.

57 bin metrekare alan üzerine inşa edilen stadyum içerisinde futbol sahasının yanı sıra, bireysel sporların yapılabileceği salonlar, antrenman sahaları, alış-veriş merkezleri, toplantı ve seminerlerin yapılabileceği salonlar bulunacak. Bu modern stadın ilimize kazandırılmasında emeği olan başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Sayın Başbakanımıza, Bakanlarımıza ve Değerli Milletvekillerimize Karaman halkı adına bir kez daha teşekkür ediyorum."