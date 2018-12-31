Karaman POMEM'de mezuniyet töreni

KARAMAN (AA) - Karaman Polis Meslek Eğitim Merkezi'nden (POMEM) mezun olan 262 polis adayı için tören düzenlendi.

Okulun spor salonunda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından dönem birincisi Mustafa Erdal, yaş kütüğüne dönem plaketini çaktı.

Dereceye giren ilk 3 öğrenciye Karaman Valisi Fahri Meral tarafından başarı belgesi, plaket ve hediye verildi.

Karaman POMEM Müdürü Ramazan Engin Öztürk, törende yaptığı konuşmada, okulun dördüncü mezunlarını verdiğini söyledi.

Öztürk, yoğun bir öğretim, gece ve gündüz kesintisiz yürütülen pratik ve uygulamalı eğitim süreci sonunda mezuniyet aşamasına geldiklerini vurgulayarak "Mezunlarımızın, ülkemizin ihtiyaç duyduğu güvenlik hizmetini, hukukun üstünlüğü çerçevesinde, devletine bağlı, adil ve tarafsız olarak, hiçbir oluşumun etkisinde kalmaksızın yürüteceklerine inancım tamdır." dedi.

Konuşmaların ardından polis adayları yemin etti ve kep attı.

Tören sonrası polis adayları ile aileleri fotoğraf çektirip mezuniyeti kutladı.

Törene, AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, İl Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar, İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Şahin ve aileler katıldı.

