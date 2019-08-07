Karaman POMEM'de mezuniyet töreni

KARAMAN (AA) - Karaman Polis Meslek Eğitim Merkezi'nden (POMEM) mezun olan 403 polis memuru adayı için tören düzenlendi.

Okulun spor salonunda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ardından dönem birincisi olan Halil İbrahim Çelik, yaş kütüğüne dönem plaketini çaktı.

Dereceye giren ilk 3 öğrenciye Karaman Vali Vekili İsmail Hakkı Çınarsoy tarafından plaket verildi.

Çınarsoy, törende yaptığı konuşmada, mezun olan tüm polis memurlarını tebrik etti.

Polisliğin zor bir meslek olduğunu ifade eden Çınarşoy, şöyle devam etti:

"Zor bir göreve talip oldunuz bunu unutmayın. Dünya'da devletlerin var olduğundan beri poliste var olmuştur. Vatandaşımızın, can ve malını korumak ve kollamak gibi ulvi görevi üstlenmiştir. Aynı zamanda suçluyu yakalamak ve suç işlenmesini önlemekte polisin en önemli görevleri arasındadır. Gittiğiniz yerlerde büyüklerinize saygılı olun ve küçüklerinizi sevin."

Karaman POMEM Müdürü Ramazan Engin Öztürk de okulun beşinci mezunlarını verdiğini dile getirerek, "Yoğun bir öğretim ile gece ve gündüz kesintisiz yürütülen zorlu pratik eğitim süreci sonunda mezuniyet aşamasına gelinmiştir. Mezunlarımızın, ülkemizin ihtiyaç duyduğu güvenlik hizmetini, hukukun üstünlüğü çerçevesinde, devletine bağlı, adil ve tarafsız olarak, hiçbir oluşumun etkisinde kalmaksızın yürüteceklerine inancım tamdır. Mezun olan polis memurlarımız yolunuz ve bahtınız açık olsun" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından polis adayları yemin ederek havaya kep attı.

Tören sonrası polis adayları ile aileleri fotoğraf çektirip mezuniyeti kutladı.

Törene, AK Parti Karaman Milletvekilleri Recep Şeker ve Selman Oğuzhan Eser, CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, İl Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar, İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Şahin ve mezun olan polislerin aileleri katıldı.

