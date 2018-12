Karaman MÜSİAD Başkanı Taşbaş oldu

KARAMAN (AA) - Karaman MÜSİAD İl Başkanı Ali Osman Cevher'in Belediye Başkan aday adayı olması sebebiyle görevinden istifa etmesi üzerine şube başkanlığına İbrahim Taşbaş'ı getirildi.

MÜSİAD tarafından her ay düzenli olarak gerçekleştirilen toplantı OSB'deki bir fabrikada yapıldı.

Burada konuşan eski başkan Cevher, görevinden Belediye Başkan aday adayı olduğu için, teamül gereği istifa ettiğini söyledi.

Genel Merkezle yapılan istişareler sonucunda Karaman'da MÜSİAD Şube Başkanlığına İbrahim Taşbaş'ın atandığını ifade eden Cevher, "MÜSİAD'ımızda emeklilik yoktur, her daim biz üye de olsak, yönetim kurulu başkanı da olsak, ülkemiz için devamlı suretle çalışmayla ilgili gayretlerimizi her zaman devam ettireceğiz. İbrahim kardeşimizin de başarılı olması konusunda bütün yardımları yapacağız." dedi.

Karaman MÜSİAD Yeni Şube Başkanı İbrahim Taşbaş ise, "Başkan olarak bundan sonra eskiden daha iyi olacağız diyorum. Önce MÜSİAD olarak, Karaman'ın MÜSİAD'ı olacağız. Kendi aramızdaki istişareyi arttırmak istiyorum. Ben şahsi olarak hiçbir şeye kötü yorum yapmam. Benden ne istenirse istensin kötü yorum yaparak karşılık vermem. Herkes beni her zaman arayabilir." diye konuştu.

Toplantıya Karaman Valisi Fahri Meral, İl Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar ve MÜSİAD üyeleri katıldı.