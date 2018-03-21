Karaman merkezli FETÖ/PDY operasyonu

- Örgüt üyelerine yönelik 11 ilde düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı

Karaman merkezli FETÖ/PDY operasyonu
banner230

KARAMAN (AA) - Karaman merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün içinde çeşitli görevlerde bulundukları ileri sürülen 18 kadın hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Karaman, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Konya, Hatay, Ankara, Antalya, Burdur, İstanbul ve Kocaeli'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 13 kadın zanlı gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

YORUM EKLE
Gönder