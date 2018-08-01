Karaman merkezli FETÖ/PDY operasyonu

KARAMAN (AA) - Karaman merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün mahrem imamlarıyla sabit telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiği tespit edilen 7 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Karaman merkezli, Amasya, İzmir, Malatya ve Tokat'a belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda şüphelilerden 4'ü yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin 2'sinin muvazzaf asker, birinin emekli astsubay, diğerinin de askeri öğrenci olduğu öğrenildi.

Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

Adreslerinde bulunamayan 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.