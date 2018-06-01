Karaman merkezli FETÖ/PDY operasyonu

KARAMAN (AA) - Karaman merkezli 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen 7 muvazzaf askerden 1'i tutuklandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Karaman Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 7 zanlı adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinden sonra mahkemeye çıkarılan 7 muvazzaf askerden 1'i tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Karaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün askeri mahrem yapılanmasında yer aldıkları şüphesiyle 13 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarılmış, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karaman merkezli 11 ilde eş zamanlı düzenlediği operasyonda 13 kişiyi gözaltına almıştı.
Dün adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 4'ü tutuklanmış, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.