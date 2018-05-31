Karaman merkezli FETÖ/PDY operasyonu

KARAMAN (AA) - Karaman merkezli 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 muvazzaf askerden 4'ü tutuklandı.
Karaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün askeri mahrem yapılanmasında yer aldıkları şüphesiyle 13 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karaman merkezli 11 ilde eş zamanlı düzenlediği operasyonda 13 kişiyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Gözaltına alınan 7 kişinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.