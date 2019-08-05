Karaman İl Özel İdaresi yol çalışmaları

KARAMAN (AA) - Karaman İl Genel Meclisi Başkanı Adem Kapar, 2019 sezonunda İl Özel İdaresi ekipleri tarafından çalışma yapılan köy yollarını yerinde inceledi.

Ziyaretler sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Kapar, bu sıcak günlerde fedakarca çalışan işçilere teşekkür etti.

Önce su sorununu hallettikleri Hamidiye köy yolunun asfalta hazır hale getirildiğini ifade eden Kapar, şunları kaydetti:

" İnşallah Hamidiye yolumuz bayramdan önce asfaltlanacak. Burunoba - Çakır arası tamamlandı. Burunoba - Çoğlu - Karapınar yolu arasındaki asfalt çalışmalarımızda hızla devam ediyor. Köylülerimiz bayram öncesi bu güzergahın tamamını asfaltlanmış yol olarak kullanabilecekler. Yıllardır sorun olan Kılbasan yol ayırımı, Yuvatepe köyü arası asfalt çalışmamızı da tamamladık. Allah kaza bela vermesin. Çok güzel bir yol oldu .Köylülerimize hayırlı olsun."