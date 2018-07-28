Karaman İl Jandarma Komutan Yardımcısı trafik kazasında öldü

KARAMAN (AA) - Karaman'da otomobilin devrilmesi sonucu İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Yarbay Alper Durmaz hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Durmaz yönetimindeki otomobil Karaman-Ereğli karayolunun 30. kilometresinde yoldan çıkarak devrildi.
Durmaz, kaza yerinde yaşamını yitirdi.
İnceleme sonrası Durmaz'ın cenazesi, Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
İki çocuk babası Durmaz'ın cenazesinin, düzenlenecek törenin ardından toprağa verilmek üzere Ankara'ya gönderileceği öğrenildi.