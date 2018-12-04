Karaman İl Genel Meclisinin aylık toplantıları başladı

KARAMAN (AA) - Karaman İl Genel Meclisinin aralık ayı toplantıları başladı.

İl Genel Meclisi Başkanı Adem Kapar, gazetecilere yaptığı açıklama, aralık ayı toplantılarının yoğun bir gündemle başladığını söyledi.

Toplantıların 7 Aralık'ta sona ereceğini ifade eden Kapar, şunları kaydetti:

"Toplantılarda komisyonlardan gelen inceleme raporları, İl Özel İdaresine bağlı yerlerdeki uygulama imar planı değişikliği teklifleri, ödenek aktarımları, satış kararları ve birimlerden gelen teklifler dahil, pek çok gündem maddesinin yanı sıra Valilikten gelen teklifler de görüşülerek karara bağlanacak. 2018 yılının son toplantıları olan aralık ayı meclis toplantılarında alınacak kararların ilimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Yeni yılda ilimizi hak ettiği noktaya getirebilmek için hizmet yarışına kaldığımız yerden devam edeceğiz."