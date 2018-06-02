Karaman esnafı iftarda buluştu

KARAMAN (AA) - Karaman Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliğince üyelere iftar verildi.

Birlikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Bucakışla yolu üzerinde bulunan bir düğün salonunda verilen iftarda konuşan Birlik Başkanı Bayram Uysal, her yıl geleneksel olarak düzenledikleri iftar programında tekrar çalışma arkadaşlarıyla bir araya gelmekten çok menmun olduğunu belirtti.

Ramazanların manevi bir yapısı olduğunu ifade eden Uysal, şunları kaydetti:

"Ramazan ayı birlik ve beraberliğimizin en üst seviyelere çıktığı günlerdir. Bugün bu davetimize gelen herkes bunu bir kez daha göstermiştir. Esnaflık zordur. Fırıncımız oruçken müşterisi sıcak ekmek tüketebilsin diye çalışmak zorundadır. Bakkal amca hizmet etmek zorundadır. Birçok esnaf arkadaşımız hizmetler aksamasın diye evinde ailecek iftar yapamamaktadır. Olsun. Bunlar bizim görevimiz. Önemli olan halkımızın mağdur olmaması. Davetimize katılan herkese teşekkür ediyorum. Afiyet olsun."







