Karaman Emniyetinin dronlu denetimi

KARAMAN (AA) - Karaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri bayram öncesi tedbirlerini arttırıken, kent meydanında ve karayollarında drone kullanarak havadan denetim yaptı.

Karaman Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanında drone havalandıran ekipler bölgeyi mercek altına aldı. Alınan görüntüler doğrultusunda bölgelere ekipler sevk edildi.

Yetkililer karayollarında ve kent merkezinde bu tür uygulamaların bayram süresince devam edeceğini belirterek, "Bu uygulama sayesinde belli bir alanı devamlı olarak gözlemleyebiliyoruz. Özellikle trafik yoğunluğunun olduğu bölgeleri daha iyi tespit ediyoruz. Karaman'da bu drone'den 2 tane var. Bir tanesini kent merkezinde, bir tanesi de karayollarında kullanıyoruz." dediler.