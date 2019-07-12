Karaman Diş Hekimliği Fakültesinin temeli atıldı

KARAMAN (AA) - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi'nin temeli düzenlenen törenle atıldı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, Karaman Devlet Hastanesi arkasında bulunan alanda düzenlenen törene, Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı'na desteklerinden dolayı teşekkür etti.

15 yıllık süreç içerisinde Karaman'ın köy görünümünden modern gelişmiş bir kent konumuna geldiğini ifade eden Elvan, şunları kaydetti:

"Ahmet Keleşoğlu Bey Ermenek ilçesinde esnaflık yaptıktan sonra Konya'ya taşınıyor. Konya'da ticaretini geliştirdikten sonra İstanbul'a gidiyor. İstanbul'da Selçuk Ecza Deposu'nun temellerini atıyor. Bu büyüğümüz, kazandığı parayı vakfa devrederek milletimize, vatandaşlarımıza hizmet ediyor. Bu çok güzel bir örnek. Vakıf bugüne kadar üç fakülte ve kültür merkezleri yaptı. Ahmet Keleşoğlu'na Allah'tan rahmet diliyorum. Vakıf yönetimi de gerçekten hizmet noktasında çalışmalarını sürdürüyor."

Karaman Valisi Fahri Meral ise KMÜ'nün kurulduğu günden bugüne kadar büyük bir gelişme göstererek büyümeye devam ettiğini aktararak, "2007 yılında kurulan ve bugün itibari ile 1 milyon 660 bin metre kare kampüs alanına sahip olan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi kurulduğu günden bugüne kadar büyük bir gelişme göstererek içerisinde barındırdığı fakülte ve diğer birimleriyle büyümesine devam ediyor. Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi'nin yapılması ile üniversite adından daha da söz ettirecek." dedi.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül de açılacak diş hekimliği fakültesi hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından, Elvan ve beraberindekiler butonlara basarak fakültenin temeline ilk harcı attı.

Törene, AK Parti Karaman Milletvekilleri Recep Şeker ve Selman Oğuzhan Eser, Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sonay Gürgen, daire müdürleri ile davetliler katıldı.



