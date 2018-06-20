Karaman Devlet Hastanesinde kiosk cihazları

KARAMAN (AA) - Karaman Devlet Hastanesince vatandaşların daha rahat muayene sırası alabilmeleri için polikliniklerin önüne kiosk cihazları kuruldu.

Fiziksel tasarım ve yazılımı Karaman Devlet Hastanesi bilgi işlem personellerine ait olan kiosk cihazlarıyla hastaların istediği poliklinikten ve hekimden sıra numarası alması, hasta kabul ve kayıt işlemlerinin daha hızlı ve sıra beklemeden gerçekleşmesi sağlanacak.

Karaman Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Osman Açıkgöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, kiosk cihazı ile vatandaşların poliklinik muayene sıra numarası alımı, MHRS randevularının onayı ve sonuç sırası alımı olmak üzere üç farklı işlem yapacağını söyledi.

Karaman Devlet Hastanesine günlük 4 bin civarında hasta girişinin olduğunu ifade eden Açıkgöz, "Bu sabahları belli bir saatte yoğunluk olmasına sebep oluyor. Biz hem bu yoğunluğu azaltmak, hem de vatandaşlarımızın daha konforlu bir şekilde muayene olmalarını sağlamak amacıyla farklı bir uygulama başlattık. Vatandaşlarımız yeni kimlik kartlarını okuttuklarında otomatik olarak karşılarına çıkan ekran ile muayene sıralarını rahatlıkla alabiliyorlar." dedi.

Vatandaşların sadece yeni nüfus cüzdanlarıyla sıra alma işlemi gerçekleştirebildiklerini belirten Açıkgöz, şunları kaydetti:

“Özellikle de vatandaşlarımızın daha rahat muayenelerini sağlamak amacıyla 13 farklı yere koyduk. Suistimallerin önüne geçmek amacıyla da yeni kimlik kartlarıyla uyumlu hale getirdik. Sadece muayene sırası almak değil beraberinde sonuç sıralarını almaları için de değişik uygulamalar zaman içerisine yüklenecektir. Vatandaşlarımızın daha konforlu vaziyette muayene sırası alıp, yoğunluk yaşamadan muayenelerini gerçekleştireceklerini umut ediyoruz."



