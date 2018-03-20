Karaman Belediyesinin mezarlık düzenlemesi

KARAMAN (AA) - Karaman Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şehir mezarlığında bakım, onarım, yenileme, temizlik ve peyzaj çalışması yaptı.

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, belediye olarak mezarlıkları daha güzel bir hale getirmek için düzenli olarak bakım yapıldığını söyledi.

Mezarlık içerisinde gül ve selvi ağacı dikimi, otların ilaçlanması, kaldırım ve bordürlerin boyanması, çeşmelerin yenilenmesi, budama ve çevre düzenlemesi gibi çok kapsamlı bir çalışma yapıldığını belirten Çalışkan, şunları kaydetti:

"Diğer yandan cenaze hizmetlerinde, yakınları vefat eden vatandaşlarımıza bu zor günlerinde destek olmak adına taziye çadırları kuruyor, ikramlarda bulunuyoruz. Mezarlık Bilgi Sistemi ile cenaze bilgileri günlük olarak güncellenmekte, akıllı kent uygulamasıyla sisteme kayıtlı 18 bin 500 mezarın bilgileri ve yeri internet üzerinden kolayca öğrenilebilmektedir. Cenaze hizmetlerinde örnek bir belediyeyiz ve her alanda halkımıza en iyi şekilde hizmet vermeye devam edeceğiz."