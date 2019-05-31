Karaman Belediyesinin çalışmaları

KARAMAN (AA) - Karaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin şehrin muhtelif yerlerinde asfalt serim, bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Savaş Kalaycı gazetecilere yaptığı açıklamada yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte çalışmaların hız kazandığını söyledi.

İhtiyaç olan mahallelerde asfalt ve yol yapım çalışmalarına başladıklarını ifade eden Kalaycı, şunları kaydetti:

"Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Çeltek ve Karamanoğlu Mehmetbey mahallesindeki bazı sokaklarda soğuk asfalt, ikinci organize yolunda da sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdi. Bir yandan yol ve caddeler asfaltlanırken, bakım yapılması gereken yollarda da bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Halkımızın yaşam standartlarını en üst düzeye çıkarmak ve rahat yaşam koşulları sağlamak adına asfalt ve kaldırım çalışmaları belirli bir program çerçevesinde devam edecek."