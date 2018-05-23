Karaman Belediyesi çalışmaları

KARAMAN (AA) - Karaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce gerçekleştirilen asfalt çalışmaları şehrin muhtelif bölgelerinde devam ediyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, özellikle altyapısı tamamlanan yerlerde asfalt ve kaldırım çalışması yapıldığını söyledi.

Bu yıl da asfalt sezonuna hızlı girdiklerini ve birçok mahallede çalışma yaptıklarını ifade eden çalışkan, şunları kaydetti:

" Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yağışlı havaya rağmen çalışmalarını titizlikle yürüterek şehrin farklı noktalarında deforme olan yolları planlı bir şekilde asfaltlıyor. Beyazkent Mahallesi Seyir Terasları yolunu sıcak asfaltla kaplayan ekipler, Çeltek Mahallesi'ndeki otobüs ve dolmuş güzergahı üzerinde de sıcak asfalt çalışması yaptı. Çeltek Mahallesi'ndeki üç sokakta devam eden çalışmaların ardından ekipler, Larende ve Sümer Mahallesi'ndeki eksik kalan sokaklar da sıcak asfalt çalışması yapacak."