Karaman Belediyesi bayrama hazır

KARAMAN (AA) - Karaman Belediyesince vatandaşların huzur içinde bir Ramazan Bayramı'nı geçirmesi için gereken tüm tedbirlerin alındığı bildirildi.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların bayramı huzur içerisinde geçirebilmeleri için belediye olarak ulaşım ve güvenlik başta olmak üzere bütün önlemleri aldıklarını belirtti.

Tüm Karaman halkının bayramını kutlayan Çalışkan, şunları kaydetti:

"Bayram süresince belediye otobüslerimiz ücretsiz hizmet verecek. Mezarlık ziyareti için gelen yaşlı ve yürüyemeyecek durumda olan vatandaşlarımız mezarlık içerisinde araçlarla taşınacak. Zabıta, itfaiye, park-bahçe ve temizlik işlerine bağlı ekipler, bayram boyunca olası her duruma karşı, 24 saat hazır bekleyecek. Şimdiden bütün hemşehrilerimin Ramazan Bayramlarını tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum."



