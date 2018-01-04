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Karaman Belediyesi alt ve üst geçit çalışmaları

KARAMAN (AA) - Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, yapımı devam eden Larende alt geçidinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.Başkan Çalışkan yaptığı açıklamada bu alt geçidin Larende, Sümer ve Yenişehir mahallelerine...

04 Ocak 2018 Perşembe 12:30
Karaman Belediyesi alt ve üst geçit çalışmaları
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KARAMAN (AA) - Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, yapımı devam eden Larende alt geçidinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Başkan Çalışkan yaptığı açıklamada bu alt geçidin Larende, Sümer ve Yenişehir mahallelerine ulaşım anlamında hayat vereceğini söyledi.

Çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini ifade eden Çalışkan, şunları kaydetti:

"Karaman'a çok önemli bir projeyi daha kazandırıyoruz. Larende alt geçidinde çalışmaların büyük bir kısmı tamamlandı. Demiryolunun altından geçildi ve şu anda stadyum tarafındaki bağlantı kısmı yapılıyor. Mümkün olan en kısa sürede alt geçit Karaman'a hizmet vermeye başlayacak.

Yıllardır kent merkezinden kopuk halde kalan Larende, Sümer ve Yenişehir mahalleleri bu proje ile hayat bulacak. Larende alt geçidinin dışında 4 farklı noktada daha üst geçit çalışması var. Bunların bir kısmı tamamlandı, bir kısmında da çalışmalar devam ediyor. Bu projeler tamamlandığında yakında hizmete girecek olan hızlı tren geçişleri aksamadan yapılabilecek ve şehir trafiği de rahatlamış olacak."

Anahtar Kelimeler:
Karaman Belediyesi
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