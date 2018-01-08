Karaman Belediye Meclisi toplantısı yapıldı

KARAMAN (AA) - Karaman Belediyesi ocak ayı meclis toplantısını yaptı.

Belediye Meclis Salonunda Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan'ın başkanlık ettiği toplantıda, yazı işleri müdürlüğü, insan kaynakları ve eğitim müdürlüğü, mali hizmetler müdürlüğü, zabıta müdürlüğü, kadın ve aile hizmetleri müdürlüğü, plan ve proje müdürlüğü ile imar müdürlüğünden gelen konular görüşüldü.

Toplantının açılışında konuşan çalışkan, 2018 yılının herkese hayır getirmesini diledi.

Bu zamana kadar şehrin en kıyı köşelerine dahi hizmetleri ulaştırdıklarını ifade eden Çalışkan,

"Yarınları düşünerek ortaya koyduğumuz her projeyi en güzel şekilde adaletli hizmet yelpazemiz ile tamamlayarak halkımızla buluşturduk. Bu çalışmalarımızda vatandaşlarımız ve personelimiz kadar meclisimizde görev yapan değerli meclis üyelerimizin de emekleri var. 2018 yılı da inşallah Karaman Belediyesi için hizmetlerin en üst seviyeye çıktığı, projelerle ve yatırımlarla dolu bir yıl olacak." şeklinde konuştu.

Gizli oyla yapılan seçimde Denetim Komisyonu üyeliklerine, Reşit Kızıldeniz, Murat Dikmen, Recep Oğuzcan, Elife Dilara Güngör ve Muzaffer Uysal getirildi.

Toplantı, gündemde yer alan konuların komisyonlara havale edilmesiyle sona erdi.