Karaman Belediye Meclisi ilk toplantısını yaptı

KARAMAN (AA) - Karaman Belediye Meclisi, Savaş Kalaycı başkanlığındaki ilk toplantısını yaptı.



31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından belediye meclis salonunda gerçekleştirilen nisan ayı olağan toplantısında yeni başkanlık divanı, encümen ve komisyon üyeleri belirlendi.



Karaman Belediye Başkanı Kalaycı, toplantıda yaptığı konuşmada, Seçim sürecini geride bıraktıklarını bundan sonraki süreçte Karaman için hep birlikte çalışacaklarını söyledi.



"Memleket bizden hizmet bekliyor" diyen Kalaycı, şunları kaydetti:



"Bu hizmetleri yaparken de adaletli olmamızı istiyor, dürüst olmamızı istiyor, şeffaf olmamızı istiyor. Vatandaşlarımızın bu beklentilerine hakkıyla karşılık vereceğimize inancım tamdır. Hatta bu hususu bir yemin metni olarak ortaya koymak ve sizlerle birlikte bu metin üzerinden yemin etmek istiyorum."

