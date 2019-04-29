Karakucak Güreşleri ve Satranç Turnuvası sona erdi

SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde düzenlenen Ulusal Karakucak Güreşleri ile Ulusal Satranç Turnuvası sona erdi.

Sivas Valiliğinin "Spor Sivas Projesi" kapsamında Şarkışla 60. Yıl Spor Salonu'nda düzenlediği 3 kategoride 150 sporcunun katıldığı satranç turnuvası ile Şeyh Edebali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yerleşkesinde bulunan çim sahada, Şarkışla Anadolu İmam Hatip Lisesi Mehter takımının verdiği konserle başlayan Ulusal Karakucak Güreşleri müsabakaları tamamlandı.

Sivas Valisi Salih Ayhan, dereceye giren sporculara ödüllerini verdi.

Ulusal Satranç Turnuvası'na katılan 140 sporcu ile Karakucak Güreşleri'ne katılan 150 sporcuya katılım belgeleri, kaymakamlık logolu kupa, saat ve çeşitli hediyeler verildi.

Vali Ayhan, yaptığı konuşmada, emeği geçenlere teşekkür ederek, "Spor Sivas Projesi başlattık. Çocuklarımızın her birini, 18 bin çocuğumuzu bir spor branşıyla tanıştıracağız. Temel gayemiz, sosyalleşmeyi sağlamak." dedi.

Şarkışla'da 2 gün devam eden yarışmalara, Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, Şarkışla Belediye Başkan Vekili Metin Sevim, Türkiye Satranç Federasyon Başkanı Tülay Gülkız, Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, İl Tarım Gıda ve Hayvancılık Müdürü Seyit Yıldı da katıldı.