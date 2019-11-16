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Karaköy'de başörtülü kadına saldırının faili adliyeye sevk edildi
Karaköy'de başörtülü kadına saldıran zanlı adliyeye sevk edildi.
Genel 16.11.2019, 11:33
İSTANBUL (AA) - Karaköy'de başörtülü kadına saldıran zanlı adliyeye sevk edildi.
Zanlı kadın S.Y, işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
Karaköy'de arkadaşıyla yürüyen 19 yaşındaki Gamze İnce, Selanik Pasajı önünde karşı yönden gelen S.Y'nin saldırısına uğramış, saldırının ardından polise başvurarak şikayetçi olmuştu.
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