Karakol komutanına FETÖ gözaltısı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Gemerek ilçesindeki Eğerci Karakolu'nun komutanı, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında karakol komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş U.B. hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, U.B'nin Tokat'ta bulunduğunu tespit ederek durumu Tokat Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine bildirdi.
Tokat'ta polis ekiplerince gözaltına alınan U.B, soruşturmanın yürütüldüğü Bilecik'e gönderildi.