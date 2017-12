Karakoçan Belediyesinden hizmet atağı

ELAZIĞ - ŞÜKRÜ GÜNDÜZ - İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Elazığ'ın Karakoçan Belediyesi, devletin sunduğu kaynakları vatandaşlar için yatırıma dönüştürüyor.

DBP'li Karakoçan Belediye Başkanı Burhan Kocaman'ın terör soruşturması kapsamında görevden alınmasının ardından yerine Mehmet Kocabey getirildi. Kocabey'in göreve gelmesiyle ilçeye 5 milyon lira tutarında yatırım yapıldı. 2018'de ise bu rakamın 10 milyon liraya çıkartılması hedefleniyor.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Kocabey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görevlendirmeden sonra Karakoçan'a hizmet etmek için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Karakoçan'ın doğal güzellikleri, kırsal alanları, hayvancılığı ve insanının güler yüzüyle öne çıkan bir ilçe olduğunu vurgulayan Kocabey, görevlendirme yapıldıktan sonra ilçeye 10 aylık sürede ciddi hizmetler ve yatırımlar yapmak için çalıştıklarını dile getirdi. Kocabey, şöyle konuştu:

"Görevlendirme yapıldıktan sonra belediyenin sorunları, vatandaşların talepleri ve sıkıntıları tahlil edilerek, yapılması gereken ana hizmetler tespit edildi. Bismillah denilip başlandı. Kısa süre içerisinde altyapı ve üstyapıda çok ciddi işler yapıldı. İlçemizin kanalizasyon ve içme suyuyla ilgili sorunları giderildi. Bunların maliyeti 1 milyon lirayı buldu. Bu yatırımlarla ilçemizde kanalizasyon ve içme sorunu olan herhangi bir mahallemiz kalmadı. İlçemizde 3-5 yılda yapılamayacak hizmetler 10 aylık dilimde yapılarak ilçemize kazandırıldı. "

İlçede 10 kilometreden fazla yolun asfaltlandığını, yeni yollar açıldığını, okul ve hastane yolları yapıldığını aktaran Kocabey, imar planında uygulamanın yapılmadığı yerlerde uygulama yapıldığını söyledi.

İlçeye doğalgaz getirildi

Sosyal kültürel alanda ciddi faaliyetler yaptıklarını ifade eden Kocabey, terör örgütlerinin gençlere verdiği zararın telafi edilmesi için geziler ve çeşitli etkinlikler düzenlediklerini anlattı.

Çocuk ve gençleri önemsediklerini, Bahçelievler Mahallesi'nde 680 bin liraya mal olacak güzel bir semt sahasının yapımına başlandığını dile getiren Kocabey, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"En büyük hizmetlerden biri de ilçeye doğalgazın kazandırılmasıdır. Doğalgaz çok büyük bir nimet. Ana hattın ilçemize yakın bir yerden geçmesi ve bizim girişimlerimiz sonucu ilçemiz doğalgaza kavuştu. 18 Aralık itibarıyla sistemimize doğalgaz verildi. Doğalgaz gibi büyük bir nimeti insanlarımız kullanacaklar. Biz de bundan gurur duyuyoruz, belediye ve kaymakamlık olarak vesile olduk."

2018'de 10 milyon lira yatırım yapılacak

İlçeye 10 aylık sürede 5 milyon liralık yatırım yaptıklarını aktaran Kocabey, çoğu belediyede bulunmayan vinçli çöp toplama aracını hizmete sunduklarını, 5-6 kamyon ve 8-10 kişiyle yapılabilecek çöp toplama işini bir kişi ve bir araçla yaptıklarını söyledi.

Daha düzenli bir temizlik hizmetinin verilmesi adına bunun önemli bir yatırım olduğunu belirten Kocabey, daha temiz ve hijyenik bir ilçe için faaliyetlerini artırarak sürdüreceklerini aktardı.

Kocabey, "2018'deki yatırımlarımızın çok daha fazla olmasını planladık. 2018'de ilçemizin birkaç ana sorunun çözümü adına plan yapıldı. Yaklaşık 10 milyon lira bir bütçe planlandı. Bu yatırımların arasında ilçemizdeki otogar eski ve ihtiyaca cevap vermiyor. Yeni bir otogar yapmayı planladık. Kültür Bakanlığı ile çok güzel bir kütüphane gençlerimize ve öğrencilerimize kazandıracağız." ifadelerini kullandı.

Bütün sıkıntıların çözülmesi hedefleniyor

Yapacakları yatırımlarla ilçenin bütün sıkıntılarını çözmeyi hedeflediklerini vurgulayan Kocabey, ilçe genelinde asfalt yolları iyileştireceklerini, kaldırımları yenileyeceklerini söyledi. Kocabey, ilçede 7 kilometre sıcak asfalt dökeceklerini, 13 bin metrekare kaldırım yenileyeceklerini bildirdi.

Cadde ve sokakların daha güzel olması için çalışmalarını yoğunlaştıracaklarını belirten Kocabey, şunları kaydetti:

"İnşallah bu yatırımlarımızla ilçenin sıkıntıları ve sorunları çözülmüş olacak. İlçemizi ana yola bağlayan 4 kilometrelik bir yolumuz var. Onu da tamamladığımızda ilçemiz daha güzel bir yer haline gelecek. İlçemizin refahını yükseltmek, vatandaşlarımızın her türlü güvenlik, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılayabilmek için elimizden gelen bütün gayreti sarf edeceğiz. Bütün gücümüzle, mesai mefhumu gözetmeden çalışarak bu huzur ortamını vatandaşlarımıza sağlayacağız."

25.12.2017