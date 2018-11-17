Karakeçililer buluştu

KIRIKKALE (AA) - Karakeçili Kaymakamlığı, ilçede ve ilçe dışında yaşayan hemşehrilerini bir araya getirdi.

Kaymakam Kemal Sefa Gökmenoğlu, ilçede bir restoranda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, tanışmak, görüş alışverişinde bulunmak, hasbihal etmek ve Karakeçili'nin gelişip kalkınması için fikir ve el birliği ile yeni projeler üretmek için bu toplantıyı düzenlediklerini söyledi.

Karakeçili'nin tarihi bir misyonu olduğu gibi yerleşmiş olduğu bölgenin de tarihi bir geçmişinin olduğunu aktaran Gökmenoğlu, şöyle devam etti:

"Büklükale ören yeri Hititler başta olmak üzere değişik uygarlıkların yaşadığı tarihi bir yer. Çeşnigir Köprüsü ayrı bir tarihi değer. Valimizin başlatmış olduğu proje ile bu alanlar turizme açılacak bu ilçemiz adına önemli bir gelişme. Karakeçili Aşireti her tarafta tarihsel bağları olan ve kültürsel değerleri açısından önemli bir aşiret. Yüz yıllardır Karakeçili kültüründe önemli bir yer tutan kilim dokumacılığını yeniden canlandırmak için 5 kilim tezgahında kilim dokunmasına başlandı.

Kalkınma ajanslarından yardım alabilirsek bu alanda yatırım yapmayı planlıyoruz. Burası ilk görev yerim olması münasebetiyle benim için çok önemli. Yatırımların en iyisi insana yapılan yatırımdır. Öğrencilerimizi ziyaret ediyoruz, kitap okuma etkinlikleri düzenliyoruz. Bu topraklarda yetişen milli atletimiz Esma Aydemir var. İlçemizin nüfusu azalıyor gençlerimize istihdam sağlamalıyız."

Toplantı yapılan ikramın ardından sona erdi.